26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Ramazan, Beşiktaş'a barış getirdi

Beşiktaş camiasında, başkan Serdal Adalı'nın taraftarla doğrudan temas kurması ve birlik etkinlikleri sayesinde yönetim-taraftar barışı sağlandı.

26 Mart 2026 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş camiasında son haftalarda yaşanan çarpıcı değişim sonrası yönetim ile taraftar arasındaki barış sağlandı.

Başkan Serdal Adalı'nın Kocaeli deplasmanına gitmesi, taraftarla buzları eritti.

Takımın gidişatından memnun olmayan ve o güne kadar tribünlerde yüksek sesle 'istifa' sloganları atan siyah-beyazlı futbolseverler, Adalı'yı taraftar otobüsünde karşılarında görünce takıma ve yönetime inanmaya başladı. Adalı'nın bu tavrı, tepkiyi sevgiye dönüştürdü. Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar organizasyonları da camiayı 'tek yumruk' yaptı.

MALİ YAPIYI DÜZELTECEĞİZ

Kış döneminde yaptığı takviyelerle futbol takımını ayağa kaldıran Adalı, diğer yandan Beşiktaş Kulübü'nün mali yapısını güçlendirmek çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Adalı yaptığı açıklamada "Çok ciddi şekilde arsa arayışımız var. Buradan gelecek parayla Beşiktaş'ın mali yapısını düzelteceğiz, hem de yatırım yapacağız" şeklinde konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
