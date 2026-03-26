26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Giresunspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü!

Süper Lig'de son kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonundan itibaren art arda küme düşen Giresunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

26 Mart 2026 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Giresunspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü!
Süper Lig'de son kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonundan itibaren düşüşüne "dur" diyemeyen Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

1967 yılında kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den sonra 2021 yılında yeniden Süper Lig'de yer alma hakkı elde etti.

Giresunspor, 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başlarken, 2021-2022 sezonunu düşme hattının üzerinde tamamladı. 2022-2023 sezonunda ligde tutunamayan yeşil-beyazlı ekip ligi Süper Lig'e veda etti.

Transfer yasağı ve takımdan ayrılan futbolcular nedeniyle kadro sorunları yaşayan Giresunspor, 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayarak bir alt lige daha düştü.

Karadeniz temsilcisi 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken FİFA'daki futbolcu alacaklarını içeren dosyaları nedeniyle puan silme cezaları aldı. Giresunspor, söz konusu sezonu da yine son sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e de veda etti.

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta 26 maçta 17 puan toplayıp ligin sonunda yer alan Karadeniz temsilcisi, içinde bulunduğu kötü durumdan çıkamadı.

BİTİME DÖRT HAFTA KALA DÜŞTÜ

Rakiplerinin aldığı sonuçlara göre ligin bitimine dört hafta kala küme düşmesi kesinleşen Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

Taraftarlarına son 4 sezondur hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, gelecek yıl tekrar profesyonel liglerde yer almak için mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
