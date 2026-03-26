Stevens, North Carolina başantrenörlüğü ihtimalini geri çevirdi

Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, takımdaki görevine devam etme kararı alarak University of North Carolina başantrenörlüğü için adaylıktan çekildi.



North Carolina, başantrenör Hubert Davis ile yollarını ayırmasının ardından Stevens'ı en güçlü adaylardan biri olarak değerlendirmişti. Ancak Stevens, bu göreve sıcak bakmadığını net bir şekilde ortaya koydu.



49 yaşındaki Stevens, 2013 yılında Butler Üniversitesi'nden Celtics'e başantrenör olarak katılmış, 2021 yılında ise kulübün basketbol operasyonları başkanı görevine getirilmişti.



