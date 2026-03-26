26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Galatasaray karşısında Trabzonspor'un büyük hedefi

Trabzonspor, Eyüpspor galibiyetiyle 148 hafta sonra 5 maçlık seriyi yakaladı ve Galatasaray'ı yenerek 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanmayı hedefliyor.

calendar 26 Mart 2026 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 12:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Trabzonspor, Galatasaray derbisinde de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 27 haftada 60 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde bir maç eksiği bulunan rakibi ile arasındaki puan farkını da 1'e düşürmüş olacak. Fırtına ayrıca 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.

161 HAFTA SONRA 6 MAÇ

Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 23 ile 27. haftalar arasında Abdullah Avcı ile elde edilen 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Fatih Tekke ile yakalayan Trabzonspor, gözünü bir başka seriye dikti. Avcı ile 2021-22'nin 8 ile 15. haftaları arasında 8 maç art arda kazanan Fırtına, Galatasaray'ı yenmesi durumunda söz konusu sezonun ardından ilk kez 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanmış olacak. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
