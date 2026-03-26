Haber Tarihi: 26 Mart 2026 17:30 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 17:30

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ve ticari araç şoförünü yakından ilgilendiren kış lastiği uygulamasında sona doğru yaklaşılıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte "Yaz lastiğine ne zaman geçilir?" sorusu gündemin üst sıralarına tırmanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı tarih düzenlemesi kafa karışıklıklarını da beraberinde getirdi. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman sona eriyor? İşte detaylar…

Güvenli sürüş ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla her yıl uygulanan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl mevsimsel değişiklikler ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak yeniden şekillendirildi. Önceki yıllarda Mart ayının sonunda biten uygulama için bu sene daha uzun bir takvim belirlendi. Ceza yememek ve trafikte güvenle ilerlemek isteyen sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?
2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kısa ve net cevap: 2026 yılı kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2026 Çarşamba günü resmen sona erecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, daha önce 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu süresi, 1 ay uzatılarak 5 aya çıkarılmıştır. Yeni düzenlemeye göre uygulama 15 Kasım'da başlamış olup, Nisan ayının ortasına kadar devam edecektir. Bu tarihten itibaren ticari araçlar için yasal zorunluluk kalkacak ve yaz lastiğine geçiş süreci başlayacaktır. Peki, kış lastiği takmamanın cezası 2026 yılında ne kadar oldu?

2026 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Yasal süre dolmadan yapılan denetimlerde kış lastiği takmadığı tespit edilen ticari araçlara (yolcu ve eşya taşıyan araçlar) ağır cezai işlemler uygulanmaktadır. 2026 yılı itibarıyla güncellenen tutarlara göre; zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan sürücülere 5.856 TL idari para cezası kesilmektedir. Ayrıca, kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapatan kamyon, çekici gibi ağır vasıtalara, ekipman eksikliği durumunda 24.000 TL'ye varan çok daha ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir. Peki, hususi otomobiller için kış lastiği zorunlu mu?

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU, YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Yasal zorunluluk; şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçları kapsamaktadır. Hususi (şahsi) otomobiller için kış lastiği takmak yasal bir zorunluluk olmasa da, uzmanlar can ve mal güvenliği için hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde mutlaka kış lastiği kullanılmasını önermektedir. Yaz lastiğine geçiş için ise sadece yasal tarihin gelmesi yeterli değildir; güvenli sürüş için hava sıcaklıklarının kalıcı olarak 7 derecenin üzerine çıkması beklenmelidir.

Diğer Haberler

Vincenzo Montella: 'Hedefimize ulaşmak istiyoruz' Milli Takım Vincenzo Montella: "Hedefimize ulaşmak istiyoruz"
Hoeness'ten 200 Milyon Euro'luk Veto; ''Liverpool'u daha iyi yapmayacağız'' Futbol Hoeness'ten 200 Milyon Euro'luk Veto; ''Liverpool'u daha iyi yapmayacağız''
Real Madrid'in Nico Paz için planı! Real Madrid Real Madrid'in Nico Paz için planı!
Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026 Gündem Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026
Fikret Orman ve Burak Elmas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Futbol Fikret Orman ve Burak Elmas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Konyaspor'u sarsan flaş iddia! Konyaspor Konyaspor'u sarsan flaş iddia!
2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Gündem 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?
Türkiye Romanya maçı nerede oynanacak? Türkiye - Romanya milli maçı hangi statta, adresi ne? Gündem Türkiye Romanya maçı nerede oynanacak? Türkiye - Romanya milli maçı hangi statta, adresi ne?
1
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı!
2
İşte ilk 11'imiz
3
Beşiktaş'ta kaleye dev hamle: Jose Sa
4
Okan Buruk için dev yarış! 3 talip birden!
5
Marciniak: "Galatasaray maçında bu yüzden yoktum"
6
Arsenal'den Khvicha Kvaratskhelia harekatı!
7
Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi: Serhou Guirassy

