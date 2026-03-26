Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026

Güvenli sürüş ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla her yıl uygulanan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl mevsimsel değişiklikler ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak yeniden şekillendirildi. Önceki yıllarda Mart ayının sonunda biten uygulama için bu sene daha uzun bir takvim belirlendi. Ceza yememek ve trafikte güvenle ilerlemek isteyen sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

Kısa ve net cevap: 2026 yılı kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2026 Çarşamba günü resmen sona erecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, daha önce 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu süresi, 1 ay uzatılarak 5 aya çıkarılmıştır. Yeni düzenlemeye göre uygulama 15 Kasım'da başlamış olup, Nisan ayının ortasına kadar devam edecektir. Bu tarihten itibaren ticari araçlar için yasal zorunluluk kalkacak ve yaz lastiğine geçiş süreci başlayacaktır. Peki, kış lastiği takmamanın cezası 2026 yılında ne kadar oldu?

Yasal süre dolmadan yapılan denetimlerde kış lastiği takmadığı tespit edilen ticari araçlara (yolcu ve eşya taşıyan araçlar) ağır cezai işlemler uygulanmaktadır. 2026 yılı itibarıyla güncellenen tutarlara göre; zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan sürücülere 5.856 TL idari para cezası kesilmektedir. Ayrıca, kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapatan kamyon, çekici gibi ağır vasıtalara, ekipman eksikliği durumunda 24.000 TL'ye varan çok daha ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir. Peki, hususi otomobiller için kış lastiği zorunlu mu?

Yasal zorunluluk; şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçları kapsamaktadır. Hususi (şahsi) otomobiller için kış lastiği takmak yasal bir zorunluluk olmasa da, uzmanlar can ve mal güvenliği için hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde mutlaka kış lastiği kullanılmasını önermektedir. Yaz lastiğine geçiş için ise sadece yasal tarihin gelmesi yeterli değildir; güvenli sürüş için hava sıcaklıklarının kalıcı olarak 7 derecenin üzerine çıkması beklenmelidir.