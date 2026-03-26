26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Beşiktaş'ta kaleye dev hamle: Jose Sa

Beşiktaş, gelecek sezon için kalesini Jose Sa'ya emanet etmeye hazırlanıyor. Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 33 yaşındaki Portekizli file bekçisinin alacaklarına karşılık Wolverhampton ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

26 Mart 2026 11:03
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon kadrosu için kolları sıvayan Beşiktaş'ın 1 numaralı hedefi Jose Sa...

Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 33 yaşındaki Portekizli kalecinin transferine Teknik Direktör Sergen Yalçın onay verdi. Ancak siyah-beyazlılar bonservis ödemesi yapmak istemiyor.

Sa'nın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesini bekleyen Kartal daha sonra bu transferi tamamlamaya yönelik adımlar atacak.

Siyah beyazlı ekibe gelmeyi çok isteyen tecrübeli file bekçisi bu sezon 20 resmi karşılaşmaya çıktı. 34 gol yiyen Jose Sa 4 karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı.

KARİYERİ

33 yaşındaki kaleci daha önce Olympiakos, Maritimo ve Porto'da da forma giydi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
