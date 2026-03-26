Beşiktaş'ta kaleye dev hamle: Jose Sa

Yeni sezon kadrosu için kolları sıvayan Beşiktaş'ın 1 numaralı hedefi Jose Sa...
Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 33 yaşındaki Portekizli kalecinin transferine Teknik Direktör Sergen Yalçın onay verdi. Ancak siyah-beyazlılar bonservis ödemesi yapmak istemiyor.
Sa'nın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesini bekleyen Kartal daha sonra bu transferi tamamlamaya yönelik adımlar atacak.
Siyah beyazlı ekibe gelmeyi çok isteyen tecrübeli file bekçisi bu sezon 20 resmi karşılaşmaya çıktı. 34 gol yiyen Jose Sa 4 karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı.
KARİYERİ
33 yaşındaki kaleci daha önce Olympiakos, Maritimo ve Porto'da da forma giydi.
