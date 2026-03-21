Haber Tarihi: 21 Mart 2026 09:43 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 12:15

Havalar ne zaman ısınacak? 2026 Meteoroloji gün verdi

Yurdun büyük kesiminde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava yerini bahar havasına bırakıyor. Soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmeye başlamasıyla yurtta bahar havası yeniden hissedilmeye başlayacak. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor.

Havalar ne zaman ısınacak? 2026 Meteoroloji gün verdi
Abone Ol
İstanbul yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak. Hava sıcaklıklarının hafta ortasında 20 dereceye yaklaşması öngörülüyor. Yurdun doğusunda ise soğuk ve yağışlı hava etkisini bir süre daha sürdürecek.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, geçen haftalarda etkili olan soğuk hava dalgası etkisini kaybetmeye başlıyor. Yeni haftada sıcaklık değerlerinin yavaş yavaş yükselmesi ve bahar havasının batı bölgelerde daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Pazartesi itibarıyla İstanbul, Bursa ve İzmir'de güneş yüzünü gösterecek.

İstanbul'da yeni haftada sıcaklık 15 dereceye çıkarken, Bursa'da 16 ve İzmir'de 19 derece seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Ankara'da ise haftaya hafif yağışla başlanması, sıcaklıkların 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 13 NİSAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, 13 Nisan Cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmı (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'un yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.