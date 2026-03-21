Havalar ne zaman ısınacak? 2026 Meteoroloji gün verdi

İstanbul yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak. Hava sıcaklıklarının hafta ortasında 20 dereceye yaklaşması öngörülüyor. Yurdun doğusunda ise soğuk ve yağışlı hava etkisini bir süre daha sürdürecek.

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, geçen haftalarda etkili olan soğuk hava dalgası etkisini kaybetmeye başlıyor. Yeni haftada sıcaklık değerlerinin yavaş yavaş yükselmesi ve bahar havasının batı bölgelerde daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Pazartesi itibarıyla İstanbul, Bursa ve İzmir'de güneş yüzünü gösterecek.

İstanbul'da yeni haftada sıcaklık 15 dereceye çıkarken, Bursa'da 16 ve İzmir'de 19 derece seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Ankara'da ise haftaya hafif yağışla başlanması, sıcaklıkların 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, 13 Nisan Cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmı (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'un yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı ihtimali bulunuyor.

