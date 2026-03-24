Jules Kounde'den Galatasaray itirafı!

Barcelona'nın Fransız yıldızı Jules Kounde, katıldığı bir yayında Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

calendar 24 Mart 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray taraftarının iç sahada oluşturduğu atmosfer gündem olmaya devam ediyor.

Barcelona'nın Fransız sağ beki Jules Kounde, katıldığı bir canlı yayında Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.

27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı hiç oynamasa da stadyumda iyi bir atmosferin olduğunu duyduğunu söyledi.

"ATMOSFER FENAYMIŞ!"

Jules Kounde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz."

BU SEZON KOUNDE

Piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona formasını bu sezon 40 kez giyen Kounde, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ATMOSFERİYLE DAMGA VURMUŞTU

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında ortaya koyduğu performansla turnuvaya damga vurmuştu. Aslan, bu sezon Devler Ligi'nin lig aşamasında evinde oynadığı ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından Bodo/Glimt'i de evinde yenen Cimbom, Atletico Madrid ile ise berabere kaldı.

Son 16 play-off turunda Juventus'a içerde 5 gol atan Galatasaray, son 16 turunda da Liverpool'u bir kez daha eli boş gönderdi. Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 

 

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.