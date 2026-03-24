Juventus'ta hedef Antonio Rüdiger

Juventus, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger için harekete geçti.



Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor.



LUCIANO SPALLETTI İSTİYOR



Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, daha önce Roma döneminde birlikte çalıştığı Alman savunma oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. İtalyan ekibinin, Rüdiger'in transferi konusunda girişimlere başladığı belirtildi.



JUVE'NİN SÖZLEŞME PLANI



Juventus, Rüdiger'i senelik 5-6 milyon euro'dan 3 yıllık bir kontratla ikna etmek istiyor.



ARBELOA KALMASINI İSTİYOR



Real Madrid'de Alvaro Arbeloa ile formasını geri kazanan Rüdiger'in geleceği belirsizliğini koruyor. Arbeloa, gelecek yıl da takımın başında yer alması durumunda Antonio Rüdiger'in takımda kalmasını istiyor.



BU SEZON 18 MAÇ



Real Madrid'de bu sezon 18 maçta süre bulan Antonio Rüdiger, 1 kez gol sevinci yaşadı.



