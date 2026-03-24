Türkiye - Romanya maçına tarihe geçen hakem!

Romanya ile oynayacağımız Dünya Kupası eleme maçında, bir Avrupa Şampiyonası finalini en genç yaşta yöneten hakem olarak tarihe geçen François Letexier düdük çalacak.

calendar 24 Mart 2026 12:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
A Milli Futbol Takımımız'ın Romanya ile perşembe akşamı 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı 2026 Dünya Kupası eleme maçının hakem kadrosu açıklandı.

EFA bu mücadeleye Fransız hakem François Letexier'i atadı. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

4. hakem olarak yine üst seviye maç tecrübesi olan Benoit Bastien görev alacak.

LETEXIER İLE İKİ MAÇ

Letexier daha önce milli maçlarımızda görev almadı ancak iki kez Türk takımlarının maçlarında düdük çaldı.

2021/22 sezonunda Beşiktaş'ın Dortmund'a deplasmanda 5-0, 2022/23'te Fenerbahçe'nin Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçlarda Letexier görev aldı.

EN GENÇ 'EURO' FİNALİ YÖNETEN İCRA MEMURU!

2017'den beri FIFA kokartı taşıyan Letexier, 2019'da UEFA Youth League finalini yönetti. 2021 UEFA Avrupa Ligi finalinde ise VAR hakemi olarak çalıştı. 2023 yazında UEFA Süper Kupa finalinde görev alan Fransız hakem, 2024'teki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakem olarak yer aldı.

Letexier, EURO 2024 finalini 35 yaşında yöneterek tarihe geçmişti.

Fransız hakem, futbol hayatı dışında icra memuru olarak çalışıyor.

