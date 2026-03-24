Trabzonspor'da Onuachu kararı!

Trabzonspor'da fırtınalar estiren bir golcü var: Paul Onuachu.
Bu sezon başında 5,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan alınan Nijeryalı forvet şu anda Süper Lig'e damga vurmuş durumda.
TRABZONSPOR'DAN İZİN YOK
21 golle gol krallığında zirvede bulunan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'tan teklifler vardı. Ancak tecrübeli isim yıllık ücretinin dört katı para önerilse de teklife olumsuz bakmıştı.
Onuachu'nun adı Avrupa'dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken yönetimin tavrı belli oldu. Bordo mavililer, kulüple farklı bir bağ kuran ve görevini fazlasıyla yapan Nijeryalı forveti kesinlikle göndermeyecek.
FATİH TEKKE'NİN BİR NUMARASI
2028'e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan 31 yaşındaki santrfor teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.
Bu sezon başında 5,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan alınan Nijeryalı forvet şu anda Süper Lig'e damga vurmuş durumda.
TRABZONSPOR'DAN İZİN YOK
21 golle gol krallığında zirvede bulunan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'tan teklifler vardı. Ancak tecrübeli isim yıllık ücretinin dört katı para önerilse de teklife olumsuz bakmıştı.
Onuachu'nun adı Avrupa'dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken yönetimin tavrı belli oldu. Bordo mavililer, kulüple farklı bir bağ kuran ve görevini fazlasıyla yapan Nijeryalı forveti kesinlikle göndermeyecek.
FATİH TEKKE'NİN BİR NUMARASI
2028'e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan 31 yaşındaki santrfor teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.