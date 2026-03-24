Trabzonspor'da Onuachu kararı!

Trabzonspor, Suudi Arabistan ile birlikte Avrupa'dan talipleri olan Paul Onuachu'yu kesinlikle bırakmayacak.

calendar 24 Mart 2026 09:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da fırtınalar estiren bir golcü var: Paul Onuachu.

Bu sezon başında 5,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan alınan Nijeryalı forvet şu anda Süper Lig'e damga vurmuş durumda.

TRABZONSPOR'DAN İZİN YOK

21 golle gol krallığında zirvede bulunan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'tan teklifler vardı. Ancak tecrübeli isim yıllık ücretinin dört katı para önerilse de teklife olumsuz bakmıştı.

Onuachu'nun adı Avrupa'dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken yönetimin tavrı belli oldu. Bordo mavililer, kulüple farklı bir bağ kuran ve görevini fazlasıyla yapan Nijeryalı forveti kesinlikle göndermeyecek.

FATİH TEKKE'NİN BİR NUMARASI

2028'e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan 31 yaşındaki santrfor teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
