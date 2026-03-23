Ricardo Velho'ya Portekiz'den milli davet

Gençlerbirliği forması giyen kaleci Ricardo Velho, sakatlanan Diogo Costa yerine Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

calendar 23 Mart 2026 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ricardo Velho'ya Portekiz'den milli davet
Portekiz Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Diogo Costa, aday kadrodan çıkartıldı.

Portekiz'de sakatlanan Costa yerine aday kadroya Gençlerbirliği'nden Ricardo Velho davet edildi. Aday kadroya davet edilen Velho, pazartesi günü takımla birlikte antrenmana çıktı.

Portekiz Milli Takımı, hazırlık maçlarında Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkeleri Meksika ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

