Juventus'un çöküşü: 1 milyar Euro ve sıfır başarı!

İtalyan futbolunun o mağrur devleri, şimdilerde Avrupa sahnesinin hüzünlü figüranlarına dönüştü. Büyük maçların ağırlığı altında birer birer ezildiler. Bu çöküş hikayelerinden biri, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a boyun eğerek Avrupa'ya veda eden Juventus'a ait...

calendar 23 Mart 2026 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bir zamanlar üst üste dokuz kez şampiyonluğa ambargo koyan o yenilmez takım, 2020'den bu yana şampiyonluğa hasret. Sürekli bir şeyleri yıkıp baştan yapma formülü ve havaya savrulan milyonlar... 2020'den beri ligde bir kez üçüncü, üç kez dördüncü, bir kez yedinci oldular. Bugün ise Serie A'da beşinci sırada Şampiyonlar Ligi bileti için çırpınıyorlar...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'nın ötesini göremediler. Teselli niyetine müzeye konan iki İtalya Kupası ve bir Süper Kupa ile avunuyorlar. Asıl can yakan gerçek şu ki; tüm bu savrulmanın bedeli, oyuncu maaşları dahi hesaba katılmadan tam 875 milyon Euro'ya mal oldu!

Bu korkunç rakam, aslında Torino'daki israfın en çıplak özeti. Çaresizlik içindeki bazı taraftarlar, tıpkı Como'yu alan Endonezyalı milyarderler gibi ufukta belirecek bir "beyaz atlı prens" bekliyor. Kurtuluşu dışarıdan gelecek bir sermayede arıyorlar. Oysa asıl trajedi burada gizli: Para hiçbir zaman sorun olmadı. Başta Exor olmak üzere hissedarlar, 2019'dan bu yana kulübe neredeyse 1 milyar Euro pompaladı. Sorun para değil, o paranın nasıl harcandığı...

