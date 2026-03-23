Kerr'den Kuminga açıklaması: 'Birbirimize uyum sağlayamadık'

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Jonathan Kuminga'nın takımdan ayrılma süreci hakkında şimdiye kadarki en net değerlendirmesini yaptı.



Geçtiğimiz ay Atlanta Hawks'a takaslanan Kuminga, eski takımına karşı oynadığı maçta 22 dakikada 2 sayı üreterek beklentilerin altında kaldı.



Kerr, Kuminga'nın gelişim ihtiyaçları ile Warriors'ın şampiyonluk hedefleri arasında bir uyumsuzluk olduğunu vurguladı:



"Ona ihtiyaç duyduğu şeyi tam olarak sunamadık, o da bize. Biz şampiyonluk hedefi olan bir takımdık. Onun ise hata yapabileceği, gelişebileceği ve öğrenebileceği 35 dakikalık bir süreye ihtiyacı vardı. Bunu sağlayamadık."



Warriors'ın Kuminga'ya sunduğu rolün iki tarafı da tatmin etmediğini belirten Kerr, şu ifadeleri kullandı:



"Ona verebildiğimiz şey 25 dakika ve çok da sevmediği bir roldü. Sahada hiçbir zaman iki taraf için de rahat bir ortam olmadı. Ama kişisel olarak hepimiz onun başarısını istiyoruz."



Kuminga ise maç sonrası geçmişe dönmek istemediğini belirtti:



"Geçmişle ilgilenmiyorum. Şu an bulunduğum yerden çok mutluyum. Söylenenler artık benim problemim değil. Yeni bir sayfa açtım ve takım arkadaşlarımla birlikte burada bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz."



Atlanta Hawks son 13 maçın 12'sini kazanarak formda bir grafik çizerken, Kuminga da maç sonunda eski takım arkadaşlarıyla samimi anlar yaşadı.



Genç oyuncunun yaz döneminde Hawks ile uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.



