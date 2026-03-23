22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Galatasaray'ın Osimhen'siz karnesi ortaya çıktı

Victor Osimhen'in bu sezon oynamadığı 15 resmi karşılaşmada Galatasaray; 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, ligdeki 7 maçın 2'sinde puan kaybetti.

23 Mart 2026 07:38
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in ameliyat olacağı ve sahalardan 5-6 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu kötü haber sonrası takımın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Nijeryalı yıldız; bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi gibi sebeplerden dolayı toplam 15 maçta forma giyemedi. Osimhen'in oynamadığı söz konusu 15 resmi maçta Cim-Bom; 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 10 zaferin 4'ü ise Türkiye Kupası'nda geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYBETTİ

Sarı-Kırmızılılar, ligde bu sezon 26 maçın 7'sine Osimhen'siz çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın yokluğunu Şampiyonlar Ligi maçlarında büyük ölçüde hissetti. Başarılı oyuncunun sakatlığı nedeniyle kaçırdığı iki maçta Sarı-Kırmızılılar, Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine karşı tek golle kaybetti. Osimhen, milli takımda olması sebebiyle G.Saray'ın Süper Kupa'daki iki maçında da forma giyemedi. Cim-Bom, söz konusu müsabakalarda yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken finalde F.Bahçe'ye 2-0 mağlup olarak kupayı rakibine kaptırdı.

9 MAÇTA 23 PUAN KAYIP

Victor Osimhen'in sakatlık, hastalık ya da milli takımda bulunma gibi sebeplerle kulübünde forma giyemediği maçlarda Galatasaray önemli kayıplar yaşadı. Rakamsal boyutunu anlamak adına "lig usulü puan hesabı" ile değerlendirildiğinde; Sarı-Kırmızılılar bu süreçte toplam 23 puan yitirdi. Süper Kupa'daki F.Bahçe derbisi de Osimhen'siz kaybedilmişti...

BU SEZON OSIMHEN

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
