Beşiktaş Gain'den müthiş geri dönüş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Beşiktaş Gain, Trabzonspor'u 15 sayı farktan geri gelerek 86-80 mağlup etti.



Beşiktaş Gain, lider Fenerbahçe Beko ile galibiyet farkını 1'e indirdi. 4. sıradaki Trabzonspor ise 7. yenilgisini aldı.



Beşiktaş Gain adına Jonah Mathews 24 sayı 2 ribaund 3 asist 1 top çalma, Ante Zizic 14 sayı 4 ribaund 1 asist 2 top çalma ile oynadı.



Trabzonspor'da Akwasi Yeboah 20 sayı 4 ribaund 2 asist 1 top çalma, Marcquise Reed 17 sayı 6 ribaund 10 asist 2 top çalma üretti.



Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi



Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör



Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 6, Yiğit Arslan 8, Morgan 14, Zizic 14, Berk Uğurlu 8, Brown 10, Thomas 2, Kamagate



Trabzonspor: Reed 17, Yeboah 20, Hamm 8, Ege Arar 2, Taylor 7, Girard 6, Berk Demir 2, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 16, Tinkle



1. Periyot: 15-21



Devre: 36-47



3. Periyot: 63-64







