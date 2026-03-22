Como, sahasında Pisa'ya gol oldu yağdı!

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Como, Pisa'yı konuk etti.



Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Como, 5-0'lık skorla kazandı.



Como'ya galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Assane Diao, 29. dakikada Anastasios Douvikas, 48. dakikada Martin Baturina, 75. dakikada Nico Paz ve 81. dakikada Maximo Perrone kaydetti.



Bu sonucun ardından Como, puanını 57 yaptı. Pisa, 18 puanda kaldı.



Serie A'nın bir sonraki maçında Como, Udinese deplasmanına gidecek. Pisa, Torino'yu konuk edecek.