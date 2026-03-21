Tedesco'nun olası ayrılıktaki rotası!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, hareketli günlerden geçiyor.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil bir yönetim toplantısı gerçekleştirmişti.
Toplantının ardından başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile özel görüşmeler yaptı. Başkan Saran, kararın "yola devam" olduğunu açıklamış, ancak her iki yönetime de son bir şans verildiğini ve gerekli ültimatomların iletildiğini belirtmişti.
Öte yandan Tedesco hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Alman ve İtalyan kulüplerinin takibinde olan genç teknik adamla ilgili en somut adım, İtalya Serie A ekibinden geldi.
Bu sezon 29 maçta 28 puan toplayarak 16. sırada bulunan Fiorentina, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Tedesco'nun menajerinin İtalyan kulübüyle sürekli temas halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.
Eğer Tedesco Fenerbahçe'den ayrılırsa, Fiorentina hemen harekete geçmeye hazırlanıyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında 40 maça çıkarken 2,08 puan ortalaması yakaladı.
Genç teknik adamın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.
