21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-075'
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
0-073'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Tedesco'nun olası ayrılıktaki rotası!

Fenerbahçe'de puan kayıplarının ardından teknik direktör Domenico Tedesco için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Fiorentina, Tedesco'yu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazır.

calendar 21 Mart 2026 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tedesco'nun olası ayrılıktaki rotası!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, hareketli günlerden geçiyor.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil bir yönetim toplantısı gerçekleştirmişti.

Toplantının ardından başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile özel görüşmeler yaptı. Başkan Saran, kararın "yola devam" olduğunu açıklamış, ancak her iki yönetime de son bir şans verildiğini ve gerekli ültimatomların iletildiğini belirtmişti.

Öte yandan Tedesco hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Alman ve İtalyan kulüplerinin takibinde olan genç teknik adamla ilgili en somut adım, İtalya Serie A ekibinden geldi.

Bu sezon 29 maçta 28 puan toplayarak 16. sırada bulunan Fiorentina, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Tedesco'nun menajerinin İtalyan kulübüyle sürekli temas halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

Eğer Tedesco Fenerbahçe'den ayrılırsa, Fiorentina hemen harekete geçmeye hazırlanıyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında 40 maça çıkarken 2,08 puan ortalaması yakaladı.

Genç teknik adamın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
