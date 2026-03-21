21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
12:30
21 Mart
Leeds United-Brentford
22:00
21 Mart
Auxerre-Brest
20:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
18:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
21:45
21 Mart
AC Milan-Torino
19:00
21 Mart
Parma -Cremonese
16:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
22:00
21 Mart
Osasuna-Girona
19:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
19:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
17:15
21 Mart
Elche-Mallorca
15:00
21 Mart
Everton-Chelsea
19:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
12:30
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
17:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
14:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
19:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
16:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
16:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
16:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
16:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
18:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
15:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
15:00
21 Mart
Nice-PSG
22:05

Uğurcan'ın peşindeler! Premier Lig takipte

Liverpool maçında penaltıyı çıkaran ve 10 kurtarış yapan millî eldiven Uğurcan'a Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri hayran kaldı. Uğurcan için İngiliz temsilcileri 30 milyon avro vermeye hazır...

21 Mart 2026 09:54
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında aldığı Uğurcan Çakır için yönetime ağır eleştiriler vardı. "Bu kadar para verilir mi?" tepkisinin ağırlıkta olduğu Çakır, performansıyla tüm bu eleştirileri bitirdi ve Muslera'yı unutturdu.

Çakır'ın son Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesinde sergilediği performans ise İngiliz ekiplerini peşine taktı. Penaltıyla birlikte toplam 11 kurtarış yapan sarı kırmızılı eldiven için Ada'dan üç kulüp tam not verdi.

Kalesinde devleşen Çakır'a, Premier Lig'de mücadele eden Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri hayran kaldı.

TEKLİFLERE BAĞLI

Bu üç İngiliz ekibinin de 29 yaşındaki Uğurcan Çakır için 30 milyon avrouk bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. Kulüplerin sezon sonunda Çakır için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KALECİSİ"

2030'a kadar mukavelesi bulunan Uğurcan için başkan Dursun Özbek "Çok tecrübeli, Türkiye'nin en büyük kalecisini aldığımızı biliyordum. O günkü şartlar altında bu rakamı ödemeyi de uygun gördük. Bugün de diyoruz 'iyi ki iyi ki Uğurcan'ı almışız" yorumunu yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un de performansından çok memnun olduğu tecrübeli kaleci konusunda nasıl bir karar verileceği ise sezon sonunda gelecek tekliflere göre belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
