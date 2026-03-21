20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Manchester United'a Bournemouth çelmesi!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

calendar 21 Mart 2026 01:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, Bournemouth'a konuk oldu.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın gollerini 61. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 71. dakikada James Hill (kendi kalesine) attığı golle geldi.

Bournemouth'un gollerini ise 67. dakikada Ryan Christie ile 81.dakikada Junior Kroupi attı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Harry Maguire kırmızı kartla oyun dışı kaldı.,

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 55 yaptı. Bournemouth ise 42 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Leeds United'ı ağırlayacak. Bournemouth, Arsenal deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.