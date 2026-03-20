Romanya'ya Türkiye öncesi Lefter önerisi!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek.Bu karşılaşma öncesi Romanya Milli Takımı ve teknik direktör Mircea Lucescu için dikkat çeken bir öneri gündeme geldi.Fanatik Romanya'da yer alan haberde, Lucescu ve takımın, Türkiye maçı öncesi, Netflix'te yayınlanan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi isimli filmi izlemelerinin maçla ilgili faydalı olacağı belirtildi."Mircea Lucescu'nun oldukça iyi tanıdığı bir ülke olan Türkiye'deki futbol dünyasıyla ilgili.Lucescu, oyuncularına bir sonraki rakiplerinin ne kadar güçlü ve kibirli olduğunu bu şekilde açıklayabilir.Film, tüm zamanların en büyük Türk futbolcularından biri olarak kabul edilen ve Boğaz'daki taraftarlar için gerçek bir ikon olan Lefter Küçükandonyadis'in hikayesini anlatıyor."