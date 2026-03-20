20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Romanya'ya Türkiye öncesi Lefter önerisi!

A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak Romanya'ya sürpriz bir öneri geldi. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve takımın, Türkiye maçı öncesi, Netflix'te yayınlanan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filmini izlemelerinin faydalı olacağı belirtildi.

calendar 20 Mart 2026 16:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 16:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesi Romanya Milli Takımı ve teknik direktör Mircea Lucescu için dikkat çeken bir öneri gündeme geldi.

Fanatik Romanya'da yer alan haberde, Lucescu ve takımın, Türkiye maçı öncesi, Netflix'te yayınlanan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi isimli filmi izlemelerinin maçla ilgili faydalı olacağı belirtildi.

Rumen basınında yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Mircea Lucescu'nun oldukça iyi tanıdığı bir ülke olan Türkiye'deki futbol dünyasıyla ilgili.

Lucescu, oyuncularına bir sonraki rakiplerinin ne kadar güçlü ve kibirli olduğunu bu şekilde açıklayabilir.

Film, tüm zamanların en büyük Türk futbolcularından biri olarak kabul edilen ve Boğaz'daki taraftarlar için gerçek bir ikon olan Lefter Küçükandonyadis'in hikayesini anlatıyor."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
