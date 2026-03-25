Ümit Güler: 'Arda sadece futbol oynamıyor, bir misyon taşıyor'

Arda Güler'in babası Ümit Güler, Türkiye'nin Dünya Kupası Play-Off Elemesi'nde Romanya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Güler, hem milli takım sürecine hem de Arda'nın Real Madrid'deki kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.



Arda'nın kariyer yolculuğuna değinen Ümit Güler, oğluna genç yaşta önemli bir nasihatte bulunduğunu söyledi:



"16 yaşında A takıma çıktığında mutluluktan uçtuk. O zaman ona şunu söyledim; evet biz Fenerbahçeliyiz ama sadece Fenerbahçeli Arda olarak hatırlanma, milli bir değer ol."



Aile olarak önceliklerinin futbol olmadığını vurgulayan Güler, "Bizim için önemli olan iyi bir evlat olması. Ülkesine, milletine bağlı bir birey olması her şeyden kıymetliydi" dedi.



"Real Madrid'e gidişinin amacı sadece futbol değil"



Arda Güler'in Real Madrid'deki sürecine de değinen Ümit Güler, genç oyuncunun önemli bir misyon üstlendiğini belirtti:



"Arda şu an sadece futbol oynamıyor. Oraya gitme amacı, Türkiye'deki gençlere yol açmak ve başarabileceklerini göstermek. Onu güçlü kılan şey de bu misyon."



Real Madrid'de üçüncü sezonuna giren Arda'nın artık adaptasyon sürecini büyük ölçüde geride bıraktığını ifade eden Güler, "Zorlukların büyük kısmını atlattı. Bundan sonra hedefi uzun yıllar orada başarıyla ülkesini temsil etmek" diye konuştu.



"Yolu taşlı, biz temizlemeye çalışıyoruz"



Aile olarak Arda'nın arkasında olduklarını belirten Ümit Güler, duygusal ifadeler kullandı:



"Onun önünde taşlı bir yol var. Annesi ve ablası o taşları temizliyor. Bizim amacımız onun yolunu biraz daha açabilmek."



"Hedef Dünya Kupası"



Milli takımın Romanya ile oynayacağı kritik karşılaşmaya da değinen Güler, "Öncelikle sakatlıksız ve galibiyetle biten bir maç olmasını istiyorum. İki kritik maçımız var, hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek" dedi.



Arda'nın sahadaki özel anlarına da değinen Ümit Güler, attığı gollerin arkasında sadece çalışmanın değil, farklı bir inancın da olduğunu söyledi:



"Bu sadece fiziksel bir şey değil. Ben o golde ülkemizdeki insanların dualarının etkisi olduğuna inanıyorum."



