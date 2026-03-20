Osimhen için Nijerya'da dualar edildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'da Victor Osimhen talihsiz bir sakatlık yaşadı. Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı.
KIRIK TESPİT EDİLDİ
Maçın ardından hastanede yapılan kontrollerde Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun koluna alçı uygulanırken, ameliyat gerekip gerekmediğine önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından karar verileceği bildirildi.
NİJERYA'DA DUALAR EDİLDİ
Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlanan Victor Osimhen'i dua etmesi için annesinin yanına götürdü.
🤲Victor Osimhen'in kolunun kırılmasının ardından memleketi Nijerya'da dualar edildi.
