Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de tamamlanan 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.



Kayıtlarda, Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta konuk ekibin kazandığı penaltı pozisyonuna ait konuşmalar da yer aldı.



VAR: "VAR konuşuyor."



Kadir Sağlam: "Dinliyorum."



VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."



VAR: "Temas anını göstereceğim. Eli kafasının üstünde."



Kadir Sağlam: "Evet, geldim."



Kadir Sağlam: "Evet, teması görüyorum. Normal akıt. Tamam, eller yukarıda."



Kadir Sağlam: "Evet, tamam penaltı veriyorum."



Kadir Sağlam: "Evet, benim için yeterli bu görüntü. Penaltı veriyorum."



