20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Dursun Özbek'ten bayram mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı'nı sosyal medyadan kutladı.

calendar 20 Mart 2026 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajında Dursun Özbek, bayramlarda birlik ve beraberliğin güçlendiğini belirterek "Galatasaray'ın en büyük gücü olan sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak ülkemizi başarıyla temsil eden erkek futbol takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Kurucumuzun koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefini önümüzdeki sezon çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, futbolda 26. Süper Lig şampiyonluğunu ve 20. Ziraat Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Öte yandan kadın voleybol takımımızın CEV Cup'ta finale yükselmesi camiamız ve ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemizdeki huzurun devamına, dünyada barışın gelmesine katkı sağlamasını diliyorum. Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.