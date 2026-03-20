Beşiktaş BOA, play-off çeyrek finalinde ÇBK Mersin'i ağırlıyor

Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında, 21 Mart Cumartesi günü ÇİMSA ÇBK Mersin'i ağırlayacak.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı ÇİMSA ÇBK Mersin, 91-83 kazandı.
Bu eşleşmeyi kazanan takım, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olacak.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı ÇİMSA ÇBK Mersin, 91-83 kazandı.
Bu eşleşmeyi kazanan takım, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olacak.