20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Deplasman golcüleri; Onuachu ve Augusto

Trabzonspor oyuncuları Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Süper Lig'de dış sahada toplamda 19 gole ulaşarak önemli katkı verdi.

calendar 20 Mart 2026 12:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un yıldız forvetleri deplasman performanslarıyla alkışları topluyor. Süper Lig'de deplasman maçları baz alındığında Felipe Augusto 9 gol, Paul Onuachu da 10 gol kaydetti. İki yıldız isim, Süper Lig'de dış saha maçlarında 19 gollük katkıda bulundu.

Ayrıca iki yıldız, kulüp tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9 ve üzeri deplasman golüne ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. İki oyuncunun yakaladığı skor katkısı, bordo-mavililerin başarılı dış saha performansında son derece belirleyici rol oynadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 27 maçta süre bulan Nijeryalı golcü Onuachu toplmada 2.135 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında takımına 23 gol 2 asistlik katkı sağladı.

21 yaşındaki genç Brezilyalı Felipe Augusto ise bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken, 13 golle takımına yardımcı oldu.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.