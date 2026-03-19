Haber Tarihi: 19 Mart 2026 13:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 13:39

Akaryakıta zam var mı, gelecek mi? Motorine, mazota zam var mı?

Akaryakıta zam mı geliyor? ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkilerken akaryakıt fiyatları da kurdaki hareket, petrol fiyatları ve küresel gelişmelere bağlı olarak etkileniyor. Son olarak akaryakıta bir zam beklentisi haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam bekleniyor? Motorine zam var mı, ne kadar? 19 Mart 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün benzin ve motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Mart 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mart 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak motorine yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya paylaşımında "Motorine cuma gününden geçerli 5 TL 37 kuruş zam bekleniyor" derken ekonomist İris Cibre ise sosyal medya paylaşımında "Cumadan geçerli motorinde pompaya 5,73 TL zam bekleniyor, tamamı pompaya yansıyacak. Hesabıma göre, 58 kuruş ÖTV kalmıştı, bitti, benzinde ise hala 6.31 TL ÖTV var" ifadelerini kullandı. Zam henüz kesinleşmese de Cuma gününden itibaren bir zam beklentisi oluştu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 TL'ye, Ankara'da 72,76 TL'ye, İzmir'de ise 73,04 TL'ye, Doğu şehirlerinde 74,44 TL'ye çıkması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 MART 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL

ANADOLU YAKASI


Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.76 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL

Diğer Haberler

Real Madrid'den sakatlık açıklaması: Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid'den sakatlık açıklaması: Thibaut Courtois
Galatasaray sonrası UEFA ülke puanında son durum! Çekya tehlikesi Galatasaray Galatasaray sonrası UEFA ülke puanında son durum! Çekya tehlikesi
İngiltere'de gündem Liverpool-Galatasaray maçı Liverpool İngiltere'de gündem Liverpool-Galatasaray maçı
Beşiktaş'ta Jota Silva'ya acı haber! Beşiktaş Beşiktaş'ta Jota Silva'ya acı haber!
Hasan Şaş'tan korkutan yorum! Galatasaray Hasan Şaş'tan korkutan yorum!
Liverpool - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: 'Karınca ile filin savaşı' Galatasaray Liverpool - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: "Karınca ile filin savaşı"
Fortnite sunucu ne zaman açılacak? 2026 Gündem Fortnite sunucu ne zaman açılacak? 2026
Levent Tüzemen: 'Arne Slot, Yılmaz Vural'ı geçti' Galatasaray Levent Tüzemen: "Arne Slot, Yılmaz Vural'ı geçti"
Serdal Adalı: 'Beşiktaşlıları daha da mutlu edeceğiz' Beşiktaş Serdal Adalı: "Beşiktaşlıları daha da mutlu edeceğiz"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Virgil van Dijk'tan Galatasaray için açıklama
2
Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!
3
Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"
4
Galatasaray'dan Osimhen ve Lang için açıklama
5
Galatasaray'dan Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası
6
Hugo Ekitike: "Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!"
7
Sakatlanan Osimhen hastaneye gitti!

