Akaryakıta zam var mı, gelecek mi? Motorine, mazota zam var mı?

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün benzin ve motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Mart 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mart 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Son olarak motorine yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya paylaşımında "Motorine cuma gününden geçerli 5 TL 37 kuruş zam bekleniyor" derken ekonomist İris Cibre ise sosyal medya paylaşımında "Cumadan geçerli motorinde pompaya 5,73 TL zam bekleniyor, tamamı pompaya yansıyacak. Hesabıma göre, 58 kuruş ÖTV kalmıştı, bitti, benzinde ise hala 6.31 TL ÖTV var" ifadelerini kullandı. Zam henüz kesinleşmese de Cuma gününden itibaren bir zam beklentisi oluştu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 TL'ye, Ankara'da 72,76 TL'ye, İzmir'de ise 73,04 TL'ye, Doğu şehirlerinde 74,44 TL'ye çıkması bekleniyor.

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL

Motorin: 65.91 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL

Motorin: 65.76 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.94 TL

Motorin: 67.03 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.22 TL

Motorin: 67.31 TL