Haber Tarihi: 19 Mart 2026 10:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 10:53

Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?

Dün akşam oynanan Galatasaray-Liverpool maçında Noa Lang ve Osimhen sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki futbolcu için açıklama geldi. Lang'ın parmağında ciddi yaralanma olduğu belirtilirken, Osimhen'de de kırık tespit edildiği bildirildi. İşte Noa Lang ve Osimhen'in son sağlık durumu...

Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile mücadele etti. Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, sarı-kırmızılılar lige veda etti. Osimhen karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe alırken, Noa Lang da parmağından ciddi şekilde yaralandı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.
OSİMHEN'İN KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

LANG AMELİYATA ALINDI: PARMAĞINDA CİDDİ KESİK VAR

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.


Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok? Gündem Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?
SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.