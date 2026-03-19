Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile mücadele etti. Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, sarı-kırmızılılar lige veda etti. Osimhen karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe alırken, Noa Lang da parmağından ciddi şekilde yaralandı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.