Noa Lang, Trabzonspor maçını kaçıracak!

Galatasaray forması giyen Noa Lang, milli ara dönüşü Trabzonspor maçını kaçıracak.
AMELİYAT OLDU
Hollandalı futbolcu, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı.
Galatasaray, maçın ardından yaptığı açıklamada, sağ el başparmağı saha kenarındaki reklam panolarının arkasında bulunan bariyere sıkışan Lang'da ciddi kesik oluştuğunu duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından ameliyat oldu.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Sakatlığının ardından ameliyat olan Noa Lang, milli ara dönüşü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
AMELİYAT OLDU
Hollandalı futbolcu, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı.
Galatasaray, maçın ardından yaptığı açıklamada, sağ el başparmağı saha kenarındaki reklam panolarının arkasında bulunan bariyere sıkışan Lang'da ciddi kesik oluştuğunu duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından ameliyat oldu.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Sakatlığının ardından ameliyat olan Noa Lang, milli ara dönüşü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.