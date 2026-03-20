Trabzon'da Aral Şimşir dosyası yeniden açıldı

Devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı Aral Şimşir transferi için Trabzonspor, kolları yeniden sıvadı.

calendar 20 Mart 2026 12:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, devre arasında kanat hattını güçlendirmek adına önemli girişimlerde bulunmasına rağmen istediği sonuçları alamadı. Gündeme gelen isimlerden biri olan Aral Şimşir için yapılan temaslar, kulübü Midtjylland ile mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle askıya alınmıştı. Ancak bordo-mavili yönetimin, 23 yaşındaki sol kanattan vazgeçmediği öğrenildi. Trabzonspor'un, 2026 yaz transfer döneminde Aral için tüm şartların zorlanması bekleniyor.

Aral da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ara transferde Trabzonspor'dan gelen teklifi doğrularken geleceği için yaz aylarını işaret etti.

HER DERDE DEVA

1.75 boyundaki Aral, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Bu çok yönlülük, teknik heyetin farklı sistemlerde esnek bir yapı kurmasına katkı sağlayabilecek önemli bir özellik olarak dikkat çekiyor.

PERFORMANSIYLA ÖN PLANDA

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Lig maratonunda 21 maça çıkan Aral Şimşir, 8 gol ve 13 asistlik katkı sağlayarak hücum hattındaki etkinliğini ortaya koydu. Kulübüyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, potansiyeli ve istikrarlı performansıyla birçok takımın radarında yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
