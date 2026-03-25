Mac McClung, G League tarihine geçti!

NBA'de de forma giymiş olan Mac McClung, G League tarihinin en skorer oyuncusu olarak adını zirveye yazdırdı.



Windy City Bulls formasıyla Birmingham Squadron karşısında 59 sayı üreten McClung, G League tarihinin en yüksek üçüncü skor performanslarından birine imza attı.



Bu performansıyla birlikte toplamda 5.299 sayıya ulaşarak Renaldo Major'ın rekorunu geride bıraktı.



Karşılaşmada 34'te 19 isabet bulan McClung, 8 üçlük ve 10 asistle oynadı.



Üç kez NBA Smaç Yarışması şampiyonu olan McClung, aynı zamanda 2023 G League şampiyonluğu ve 2024-25 sezonu MVP ödülünün de sahibi.



