Mac McClung, G League tarihine geçti!

NBA'de de forma giymiş olan Mac McClung, G League tarihinin en skorer oyuncusu olarak adını zirveye yazdırdı.

calendar 25 Mart 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mac McClung, G League tarihine geçti!
NBA'de de forma giymiş olan Mac McClung, G League tarihinin en skorer oyuncusu olarak adını zirveye yazdırdı.

Windy City Bulls formasıyla Birmingham Squadron karşısında 59 sayı üreten McClung, G League tarihinin en yüksek üçüncü skor performanslarından birine imza attı.

Bu performansıyla birlikte toplamda 5.299 sayıya ulaşarak Renaldo Major'ın rekorunu geride bıraktı.

Karşılaşmada 34'te 19 isabet bulan McClung, 8 üçlük ve 10 asistle oynadı.

Üç kez NBA Smaç Yarışması şampiyonu olan McClung, aynı zamanda 2023 G League şampiyonluğu ve 2024-25 sezonu MVP ödülünün de sahibi.

