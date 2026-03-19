Haber Tarihi: 19 Mart 2026 15:53 -
Güncelleme Tarihi:
19 Mart 2026 15:53
Altın neden düşüyor, daha da düşecek mi? 19 Mart 2026
Küresel piyasalarda yaşanan sarsıcı gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki tarihi düşüş yatırımcıda büyük paniğe yol açtı. Güvenli liman olarak bilinen değerli metallerde yaşanan sert kayıpların ardından herkes arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, gram altın neden düşüyor, daha da düşecek mi? 19 Mart 2026 ons altın fiyatlarındaki çöküşün sebebi ne? İşte detaylar…
Zirvelerden hızla uzaklaşan ve yatırımcısını endişelendiren altın piyasasında adeta deprem yaşanıyor. Küresel enflasyonun yeniden alevlenmesi ve artan enerji fiyatları, piyasaların tüm beklentilerini altüst etti. Bu şok dalgasıyla birlikte gram altın yatırımcıları ekran başında zararlarını hesaplarken, düşüşün ardındaki temel sebepleri anlamaya çalışıyor. Peki, gram altın neden düşüyor?
GRAM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?Küresel piyasalara düşen son dakika raporlarına ve grafiklere göre, artan enflasyon oranları ve tırmanan enerji fiyatları nedeniyle piyasaların beklediği faiz indirimleri tamamen rafa kalktı. Faiz indirimlerinin fiyatlamalardan çıkmasıyla birlikte altın fiyatları tek günde yüzde 5, gümüş ise yüzde 10'un üzerinde sert bir kayıp yaşadı. Rekor seviyelerinden yaklaşık 1.000 dolar değer kaybeden ons altın, an itibarıyla 4.565,18 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altındaki bu devasa çöküş, iç piyasada doğrudan gram altına da sert satışlar ve fiyat düşüşü olarak yansıdı. 19 MART 2026 GRAM ALTIN DAHA DA DÜŞECEK Mİ?Faiz beklentilerinin sıfırlanması ve küresel piyasalardaki sıkılaşma korkusu, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırmaya devam ediyor. Analistlere göre, enflasyon verileri soğumadığı ve enerji krizi hafiflemediği sürece altının yönünü kısa vadede hızlıca yukarı çevirmesi oldukça zor görünüyor. Zirvesinden yaklaşık 1.000 dolar aşağıda fiyatlanan ons altının 4.565 dolar seviyelerindeki tutunma çabası, gram altının kaderini belirleyecek. Uzmanlar yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyarırken, faiz indirimi beklentileri yeniden oluşana kadar düşüş veya yatay seyrin devam edebileceği yönünde sinyaller veriyor.
ALTIN YATIRIMCISI PANİK SATIŞI YAPMALI MI?Finans uzmanları, piyasalarda böylesine sert türbülansların yaşandığı dönemlerde panik satışlarından uzak durulması gerektiği konusunda yatırımcıları şiddetle uyarıyor. Gram altında yaşanan bu yüzde 5'lik günlük sert geri çekilmeler kısa vadeli spekülatif işlemler yapanları sarsarken, uzun vadeli yatırımcılar için piyasanın yeni denge arayışını izlemek büyük önem taşıyor. Ekonomistler, yüksek enflasyon ortamının uzun vadede varlık değerlerini koruma içgüdüsüyle altını desteklemeye devam edeceğini belirterek, her düşüşün uzun vadeli yatırımcı için bir kademeli alım fırsatı olabileceğini savunuyor.
