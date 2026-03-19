Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!

Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard, Liverpool - Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Gerrard'ın Galatasaray ile ilgili sözleri dikkat çekti.



İngiliz futbol insanının sözleri şu şekilde:



"Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar."



Gerrard, "Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm." dedi.



