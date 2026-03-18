Beşiktaş GAİN yarı finalde! Rakibi Bahçeşehir Koleji

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup Çeyrek Final maçında Dolomiti Energia Trento'yu 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşılaşacak. Bir Türk takımı finale çıkacak.
Karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Jordi Aliağa, Thomas Bissel, Sergio Manuel
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu, Mathews 23, Morgan 10, Anthony Brown 16, Zizic 11, Dotson 3, Kamagate, Yiğit Arslan 7, Lemar 2, Thomas 3, Vitto Brown 2
Dolomiti Energia: Steward 29, Jones 4, Jogela 11, Mawugbe, 10 Aldridge 5, Niang 3, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12
1. Periyot: 17-16
Devre: 40-32
3. Periyot: 61-57
Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)
Beşiktaş Gain için nefes kesen saniyeler ve sonrasında gelen kutlama! 🥳pic.twitter.com/4G4zEao5qG
— Sporxtv (@sporxtv) March 18, 2026