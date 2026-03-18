Başakşehir'de ne gol var, ne ses!

Süper Lig'de 27. hafta maçında Avrupa kupalarına katılabilme hesapları yapan Başakşehir ile kümede kalma savaşı veren Antalyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.



Karşılaşmada iki takım zaman zaman golü düşünmesine rağmen, mücadelede gol sesi çıkmadı.



Bu beraberlik sonrası Başakşehir 43, Antalyaspor 25 puana ulaştı.



Süper Lig'de milli aradan sonra Başakşehir, Kocaelispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



64. dakikada Hesap.com Antalyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Paal'ın ceza yayının solundan havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı çabuk kapatan kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.



İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşma golsüz tamamlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Brnic), Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 59 Crespo), Yusuf Sarı (Dk. 60 Onur Bulut), Shomurodov (Dk. 79 Nuno da Costa), Harit, Selke (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)



Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 73 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen (Dk. 90+3 Storm), Safuri, Ceesay, Ballet (Dk. 90+3 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 45+1 Saric)



Sarı kartlar: Dk. 38 Selke, Dk. 57 Umut Güneş, Dk. 89 Opoku (Başakşehir), Dk. 47 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Ceesay, Dk. 78 Julian, Dk. 89 Soner Dikmen (Antalyaspor)



