18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Zeren Spor Çeyrek Final son maçını kazandı!

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Zeren Spor, deplasmanda Imoco Volley'e karşı 3-2 galip geldi.

calendar 19 Mart 2026 02:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Zeren Spor, deplasmanda Imoco Volley'i 3-2 mağlup etti.

Zeren Spor, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanan maçta setleri 25-21, 25-17, 19-25, 30-32 ve 13-15'lik skorlarla tamamladı.

Imoco Volley yenilmesine rağmen tur atlayarak Dörtlü Final'e kaldı. Başkent ekibi sahasında oynadığı ilk maçta İtalyan ekibine 3-0 yenilmişti.

Öte yandan son iki yılın şampiyonu Imoco Volley, 16 Mart 2023'ten sonra ilk kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetti.

Son yenilgisi 16 Mart 2023'te Fenerbahçe'ye karşıydı. Imoco Volley son mağlubiyetini yine bir Türk takımı olan Zeren Spor'a karşı aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
