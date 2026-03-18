Ziraat Bankkart, İstanbul deplasmanında son sette kazadı!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Eyüp Demirbiler, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Cardoso (Fatih Yörümez(L), Batu Akbaba, Kerem Süel, Fazli)
Ziraat Bankkart: Dick Kooy, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Emre Savaş, Jokela (Ahmet Karataş(L), Berkay Bayraktar, Özgür Karababa, Murat Yenipazar, Clevenot)
Setler: 16-25, 24-26, 25-19, 25-22, 11-15
Süre: 138 dakika (27, 36, 28, 31, 16)
