Ziraat Bankkart, İstanbul deplasmanında son sette kazadı!

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

calendar 18 Mart 2026 19:48 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 19:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart, İstanbul deplasmanında son sette kazadı!
SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Eyüp Demirbiler, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Cardoso (Fatih Yörümez(L), Batu Akbaba, Kerem Süel, Fazli)

Ziraat Bankkart: Dick Kooy, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Emre Savaş, Jokela (Ahmet Karataş(L), Berkay Bayraktar, Özgür Karababa, Murat Yenipazar, Clevenot)

Setler: 16-25, 24-26, 25-19, 25-22, 11-15

Süre: 138 dakika (27, 36, 28, 31, 16)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 17 7 3 52 29 58
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 8 14 19 37 23
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
