18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Galatasaray'da Osimhen varsa sıkıntı yok

Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol-3 asist kaydeden Victor Osimhen, Galatasaray'ın Liverpool karşısında en büyük kozu olacak. Osimhen 2 gol atarsa Burak Yılmaz'ın rekorunu kıracak.

calendar 18 Mart 2026 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 11:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçlarında bambaşka bir performansa imzasını atıyor.

Bu sezon 9 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu rakip filelere 7 gol bırakırken 3 de asist kaydetti.

17 GOLÜN 10'UNDA İMZASI VAR

Galatasaray'ın attığı 17 golün 10'unda imzası bulunan Osimhen, yaptığı skor katkısını yanı sıra rakip savunmayı yıpratması, takım arkadaşlarına alan açması ve yaptığı preslerle istatistiklere yansımayan bir çok faydayı da beraberinde getiriyor.

REKOR İÇİN SAHADA

Başarılı futbolcu her 79 dakikada bir skor katkısında bulunurken, Burak Yılmaz'ın rekorunu da eğale etmeye çok yaklaştı. Devler Ligi'nde bu sezon G.Saray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Bunun için Osimhen'e 1 gol yetecek. Nijeryalı oyuncu bu sezon G.Saray'ın Liverpool'u yendiği iki 1-0'lık karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
