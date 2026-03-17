17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
0-028'
17 Mart
Chelsea-PSG
0-228'
17 Mart
M.City-Real Madrid
0-128'
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
2-044'

Musaba'dan derbi için açıklama

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, ligdeki Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

calendar 17 Mart 2026 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, ligdeki Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "Bu performansı her maçta göstermeliyiz. Bugün de bunu sahaya yansıtabildiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet moral olacak. Bir araya gireceğiz, enerji depolayacağız, takım ruhunu tekrar sürdürmek istiyoruz. Takımın performansından mutluyum." dedi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Musaba, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi için, "Bir derbi maçı her zaman ekstra anlam taşır. Biz oyuncular olarak her maçı kazanmalıyız. Bizim için her maç gibi gibi bir maç. Tek odağımız bu. Umarım iyi oynayıp 3 puanı alırız." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
