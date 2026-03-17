17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

İskenderunspor'da Gökhan Zan görevini bıraktı!

İskenderunspor Teknik Direktörü Gökhan Zan görevini bıraktı.

calendar 17 Mart 2026 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İskenderunspor'da Gökhan Zan görevini bıraktı!
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Gökhan Zan'ın görevini bıraktığını duyurdu. 

Kulübün açıklamasında Zan'ın, "yeni doğan bebeğinin sağlık durumuna ilişkin son derece hassas ve özel bir süreçten geçtiği" belirtildi.

Zan'ın, bu süreçte ailesinin yanında olacağı belirtilen açıklamada "Bu zor dönemde ailesinin yanında yer alması bir tercih değil aksine bir eş bir baba olarak önemli sorumluluktur çünkü inanıyoruz ki aile, her şeyden önce gelir ve her şeyden daha değerlidir. Değerli hocamız Gökhan Zan, kulübümüzün önünü açmak adına görevinden istifa etmiştir. Başkanı'mız Sayın Hakan Bolat ve yönetim kurulumuz da istifayı kabul etmiştir. Değerli hocamızın ve ailesinin bu hassas süreçte yanında olduğunu belirtir kendisine, ailesine ve minik yavrumuza sağlıklı, huzurlu günler dileriz." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
