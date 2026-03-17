NBA'in Avrupa açılımı kapsamında planlanan NBA Europe projesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.



Paris ve Milano'da kurulması planlanan takımlar için güçlü adaylar ortaya çıkarken, Londra için de yeni bir yatırımcı sahneye çıktı.



Elde edilen bilgilere göre, Paris Saint-Germain (PSG) ve AC Milan kulüplerinin sahipleri, sırasıyla Paris ve Milano'da kurulacak NBA Europe takımları için resmi teklif hazırlığında. PSG'nin Katarlı yatırım fonu tarafından, AC Milan'ın ise Amerikan merkezli RedBird fonu tarafından kontrol edildiği biliniyor.



Tüm ilgili yatırımcıların, NBA ve FIBA ortaklığıyla kurulacak Avrupa ligi kapsamında franchise hakkı elde edebilmek için 31 Mart'a kadar bağlayıcı tekliflerini sunmaları gerekiyor.



The Athletic'in haberine göre projeye yalnızca PSG ve Milan sahipleri değil, başka büyük futbol yatırımları da ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da sahibi olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Londra merkezli bir NBA Europe takımı kurmak için teklif hazırlığında.



Suudi yatırımcıların, Londra'da NBA standartlarını karşılayacak son teknolojiye sahip yeni bir arena inşa etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.



Benzer şekilde PSG ve AC Milan sahiplerinin de Paris ve Milano'da modern salon projeleri üzerinde çalıştığı ve NBA'in yüksek tesis standartlarını karşılamayı hedeflediği belirtiliyor.



Öte yandan NBA yönetimi, Avrupa projesinin yanı sıra ABD içinde de genişleme planlarını sürdürüyor. Lig, Las Vegas ve Seattle'da iki yeni takım ekleyerek toplam takım sayısını 32'ye çıkarmayı hedefliyor.



Mevcut kulüp sahipleri, Avrupa pazarına açılmanın, yeni franchise'ların eklenmesiyle oluşabilecek mali yükün bir kısmını dengelemesini bekliyor. Genişleme sürecine ilişkin nihai oylamanın 25 Mart'ta yapılması planlanıyor.



