17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

NBA Europe projesi şekilleniyor: Paris ve Milano için dev kulüpler devrede

NBA'in Avrupa açılımı kapsamında planlanan NBA Europe projesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

calendar 17 Mart 2026 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA Europe projesi şekilleniyor: Paris ve Milano için dev kulüpler devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'in Avrupa açılımı kapsamında planlanan NBA Europe projesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Paris ve Milano'da kurulması planlanan takımlar için güçlü adaylar ortaya çıkarken, Londra için de yeni bir yatırımcı sahneye çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, Paris Saint-Germain (PSG) ve AC Milan kulüplerinin sahipleri, sırasıyla Paris ve Milano'da kurulacak NBA Europe takımları için resmi teklif hazırlığında. PSG'nin Katarlı yatırım fonu tarafından, AC Milan'ın ise Amerikan merkezli RedBird fonu tarafından kontrol edildiği biliniyor.

Tüm ilgili yatırımcıların, NBA ve FIBA ortaklığıyla kurulacak Avrupa ligi kapsamında franchise hakkı elde edebilmek için 31 Mart'a kadar bağlayıcı tekliflerini sunmaları gerekiyor.

The Athletic'in haberine göre projeye yalnızca PSG ve Milan sahipleri değil, başka büyük futbol yatırımları da ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da sahibi olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Londra merkezli bir NBA Europe takımı kurmak için teklif hazırlığında.

Suudi yatırımcıların, Londra'da NBA standartlarını karşılayacak son teknolojiye sahip yeni bir arena inşa etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Benzer şekilde PSG ve AC Milan sahiplerinin de Paris ve Milano'da modern salon projeleri üzerinde çalıştığı ve NBA'in yüksek tesis standartlarını karşılamayı hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan NBA yönetimi, Avrupa projesinin yanı sıra ABD içinde de genişleme planlarını sürdürüyor. Lig, Las Vegas ve Seattle'da iki yeni takım ekleyerek toplam takım sayısını 32'ye çıkarmayı hedefliyor.

Mevcut kulüp sahipleri, Avrupa pazarına açılmanın, yeni franchise'ların eklenmesiyle oluşabilecek mali yükün bir kısmını dengelemesini bekliyor. Genişleme sürecine ilişkin nihai oylamanın 25 Mart'ta yapılması planlanıyor.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.