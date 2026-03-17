17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Galatasaray'da Liverpool öncesi tek eksik Davinson!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar'da sarı kart cezalısı Davinson Sanchez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

17 Mart 2026 14:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, sahadaki yerini alamayacak.

Cezalı Sanchez haricinde eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği süre alamayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
