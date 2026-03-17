Galatasaray'da Liverpool öncesi tek eksik Davinson!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, sahadaki yerini alamayacak.
Cezalı Sanchez haricinde eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği süre alamayacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, sahadaki yerini alamayacak.
Cezalı Sanchez haricinde eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği süre alamayacak.