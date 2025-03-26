Kadir Gecesi Kandil mi Oluyor? Diyanet Açıkladı

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu gece, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemekle birlikte, Ramazan ayının son on gününde aranması tavsiye edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, Kadir Gecesi kandil geceleri arasında yer almaz. Kandil geceleri, İslam tarihinde önemli olayların anıldığı özel gecelerdir. Kadir 1 Gecesi ise Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması sebebiyle diğer kandillerden ayrı bir öneme sahiptir.

İslam dünyasında kandil olarak bilinen geceler şunlardır: Mevlid Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi. Ancak, Diyanet'in belirttiği gibi Kadir Gecesi diğer kandillerden farklı bir konuma sahiptir.