Haber Tarihi: 10 Mart 2025 16:18 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 16:18

Fitre Kimlere Verilir? Kardeşe Fitre Vermek Caiz mi?

Kardeşe fitre verilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre fitre kimlere verilir, detaylar haberimizde!

Fitre Kimlere Verilir? Kardeşe Fitre Vermek Caiz mi?
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Fitre, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilen mali bir ibadettir. Ancak birçok kişi "Kardeşe fitre verilir mi?" sorusunun cevabını merak etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, fitrenin kimlere verilebileceği konusunda belirli kriterler ortaya koymuştur. İşte detaylar!

FİTRE NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?

Fitre (fıtır sadakası), Ramazan Bayramı'ndan önce verilmesi gereken bir sadakadır. Dini olarak belirlenen kişiler dışında herkese verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde fitrenin verilmesi gereken kişiler şu şekilde belirtilmiştir:

Fakir ve muhtaç kişiler

Borç içinde olanlar

Yolda kalmış kimseler

İslam yolunda çalışanlar

Ancak fitrenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba, eş ve çocuklara verilemeyeceği Diyanet tarafından net bir şekilde ifade edilmiştir.

KARDEŞE FİTRE VERİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, eğer kardeşiniz maddi olarak sıkıntı içinde ise ve fitre alabilecek durumda ise ona fitre verebilirsiniz. Çünkü kardeş, bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında değildir.

Kardeşe Fitre Vermenin Şartları:

Kardeşin Maddi Durumu: Eğer kardeşiniz zengin değilse, fitre alabilir.

Zekât Alabilecek Kategoride Olması: Kardeşiniz fakir, borçlu veya ihtiyaç sahibi ise fitre verilebilir.

Kendi Geçimini Sağlayamıyor Olması: Çalışamayacak durumda olan kardeşlere fitre vermek mümkündür.

Eğer kardeşiniz fitre verilebilecek kişiler arasında yer alıyorsa, ona fitre vermenizde hiçbir sakınca yoktur.

DİYANET'İN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, kardeşe fitre verilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır:

"Fitre, bakmakla yükümlü olunan anne, baba, çocuk ve eş dışındaki akrabalara verilebilir. Kardeş de bu gruba dahildir. Eğer kardeş maddi sıkıntı içindeyse fitre alabilir."

FİTRE KİMLERE VERİLEMEZ?

Her ne kadar kardeşe fitre verilebilse de, aşağıdaki kişilere fitre vermek caiz değildir:

Anne ve baba

Büyükanne ve büyükbaba

Eş (karı-koca)

Çocuklar ve torunlar

Bu kişiler zaten bakmakla yükümlü olunan kimseler arasında olduğu için onlara fitre verilmesi uygun değildir.

SONUÇ: KARDEŞE FİTRE VERMEK CAİZ Mİ?

Eğer kardeşiniz zekât alabilecek durumda ise, yani maddi olarak zor durumdaysa, ona fitre vermenizde hiçbir sakınca yoktur. Diyanet'e göre kardeşinize fitre vermek caizdir ve dinen uygundur. Ancak kardeşiniz maddi olarak rahatsa, fitre verilmesi uygun olmaz.



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