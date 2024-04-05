Haber Tarihi: 05 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 13:57

Kadir gecesi cinsel ilişki günah mı? Diyanet açıkladı

Bu gece Kadir gecesi. Bu noktada "Kadir gecesi ilişkiye girmek, cinsel ilişki günah mı? Diyanet kandilde ilişkiye girmek haram mı" soruları en çok merak edilen konular arasında. Kadir gecesinde cinsel ilişki yaşamayı planlayanları merak ettiği sorulardan birisi de Kadir gecesi ilişkiye girmek günah mı? İşte detaylar...

Kadir gecesi cinsel ilişki günah mı? Diyanet açıkladı
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Kadir gecesi cinsel ilişki günah mı sorusu Diyanet'in açıklaması ile yanıt buldu. İslam'da kutsal kabul edilen günlerde milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak günahlarının bağışlanması için dua ediyor. Camilerde kandil gecelerinde çeşitli programlar düzenleniyor. Kandil ve dini günler ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kadir gecesi cinsel ilişkiye girip girmeyeceği konusu. İşte detaylar...

KADİR GECESİ CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK GÜNAH MI?
Bir televizyon programında Nihat Hatipoğlu, izleyiciden gelen "Kandillerde eşimle ilişkiye girebilir miyim?" sorusuna "Kandillerde eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok" yanıtını vermişti.
Kandillerde eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan herhangi bir mahsuru olmadığını ifade eden Hatipoğlu, "Kandillerde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok. Günah değil. Bana çok soruyorlar umrede karı-koca yakınlaşabilir mi? Yakınlaşabilir tabii... Edebe aykırı değildir. Sadece ihramlıyken birleşmek ve kadın adetliyken birliktelik caiz değildir" dedi.


ÇOCUK SAKAT DOĞAR MI?

Kadın izleyicinin "Çocuk sakat doğar mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, "Kandilde bir araya gelmenin çocukla ilgisi yoktur" ifadelerine yer verdi.

 

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