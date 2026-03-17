17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Neymar: "Hayal kırıklığına uğradım!"

Neymar, Carlo Ancelotti tarafından kadroya alınmamasının ardından "Hayal kırıklığına uğradım" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

calendar 17 Mart 2026 14:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Santos'un 10 numaralı oyuncusu Neymar, Sao Paulo'da düzenlenen bir maça katıldı ve devamında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli takımının Fransa ve Hırvatistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları kadrosuna alınmaması hakkında konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM" 

Brezilya milli takımının 25 kişilik kadrosunda yer bulamayan Neymar, "Bunu söyleyeceğim çünkü bunu dile getirmeden geçemem. Elbette, kadroya çağrılmadığım için üzgün ve hayal kırıklığına uğradım. Ama odak noktamız gün geçtikçe, antrenman ve maç olarak devam ediyor. Odaklanmamız sürüyor. Hedefimize ulaşacağız. Hala son çağrı var," dedi Neymar.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMININ ADAY KADROSU 

Brezilya'nın aday kadrosu şu şekilde:

"Alisson, Bento, Ederson, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Vinicius Jr., Raphinha, Martinelli, Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan"

ANCELOTTI: "NEYMAR YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL"

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti açıklanan 25 kişilik aday kadroda yer almayan Neymar için açıklamalarda bulundu.

Neymar'ın fiziksel olarak hazır olmadığını belirten Carlo Ancelotti, "Neymar, şu anda yüzde yüz hazır olmadığı için kadroya çağrılmıyor. Fiziksel durumu iyi olması için maç oynamaya devam etmesi gerekiyor." dedi.

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
