Neymar: 'Hayal kırıklığına uğradım!'

Santos'un 10 numaralı oyuncusu Neymar, Sao Paulo'da düzenlenen bir maça katıldı ve devamında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli takımının Fransa ve Hırvatistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları kadrosuna alınmaması hakkında konuştu.



"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"



Brezilya milli takımının 25 kişilik kadrosunda yer bulamayan Neymar, "Bunu söyleyeceğim çünkü bunu dile getirmeden geçemem. Elbette, kadroya çağrılmadığım için üzgün ve hayal kırıklığına uğradım. Ama odak noktamız gün geçtikçe, antrenman ve maç olarak devam ediyor. Odaklanmamız sürüyor. Hedefimize ulaşacağız. Hala son çağrı var," dedi Neymar.



BREZİLYA MİLLİ TAKIMININ ADAY KADROSU



Brezilya'nın aday kadrosu şu şekilde:



"Alisson, Bento, Ederson, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Vinicius Jr., Raphinha, Martinelli, Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan"



ANCELOTTI: "NEYMAR YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL"



Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti açıklanan 25 kişilik aday kadroda yer almayan Neymar için açıklamalarda bulundu.



Neymar'ın fiziksel olarak hazır olmadığını belirten Carlo Ancelotti, "Neymar, şu anda yüzde yüz hazır olmadığı için kadroya çağrılmıyor. Fiziksel durumu iyi olması için maç oynamaya devam etmesi gerekiyor." dedi.



