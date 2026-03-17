17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Arne Slot'un son şansı: Galatasaray

Arne Slot, Liverpool'daki kötü gidişat nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı kritik bir sınav veriyor ve koltuğu tehlikede.

calendar 17 Mart 2026 12:24
Fotoğraf: AA
Arne Slot'un son şansı: Galatasaray
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki ilk maçta 1-0 galip gelen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkacak. Öte yandan, Premier Lig'in son maçında Tottenham ile 1-1 berabere kalan Liverpool'da durum karışık.

Geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu olan Kırmızılar'da teknik direktör Arne Slot'un koltuğu kötü performans nedeniyle sallantıda. Üst üste alınan yenilgiler sonrası şampiyonluk yarışından uzak kalan Liverpool, lider Arsenal'in 21 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

HAYAL KIRIKLIĞI AĞIR BASIYOR

Liverpool yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde elenmeleri hâlinde Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmayı değerlendirebilir. Tottenham karşılaşmasının ardından konuşan Arne Slot, "Desteklediğiniz takım, maçın son saniyelerinde beklemediğiniz rakiplere karşı bu kadar çok puan kaybederse büyük bir hayal kırıklığı yaşamanız çok normal. Şimdi bu hayal kırıklığını Çarşamba gününe taşımamak ve büyük bir performans sergilemek bize kalmış, çünkü hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tamamen açık" diyerek durumu özetledi.

CAMİADAN BASKI BÜYÜK

İngiliz medyası, Liverpool'daki olumsuz tabloyu geniş şekilde gündeme taşıyor. Sport Spaces internet sitesi, konuyla ilgili olarak, "Slot'un Liverpool'daki görevinden alınması için ciddi talepler var. Çarşamba günü Galatasaray karşısında kazanabilmek için tam enerjiyle oynaması gerekiyor. Slot, işini koruma konusunda oldukça tehlikeli bir konumda. Steven Gerrard ve Alonso gibi isimler hazır bekliyor. Galatasaray karşısında alınacak bir mağlubiyet, Slot'un görevine son verebilir" ifadelerine yer verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
