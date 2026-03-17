17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Başakşehir, Antalya karşısına tek eksikle çıkacak

Başakşehir, Süper Lig'de 18 Mart Çarşamba günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak

calendar 17 Mart 2026 15:09 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 15:17
Haber: AA
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir, 18 Mart Çarşamba günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligdeki 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 42 puanla 6. girdi.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray'a 3-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisi son bulan turuncu-lacivertli takım, Antalyaspor'a üstünlük kurarak yeniden kazanmaya başlamayı hedefliyor.

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
