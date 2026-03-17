17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Boogie Ellis'i kadrosuna kattı.

17 Mart 2026 13:21
Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, ABD'li guard Boogie Ellis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;

"Galatasaray MCT Technic, skorer kimliği, dış şut tehdidi ve oyun kurucu özellikleriyle öne çıkan Amerikalı guard Boogie Ellis ile anlaşarak oyuncuyu sezon sonuna kadar sarı kırmızılı renklerimize bağladı.

1,90 metre boyundaki Ellis, skor üretme becerisi, oyun temposunu yönlendirebilmesi ve çok yönlü oyun kurucu özellikleriyle takımımıza güç katacak. NBA organizasyonlarında ve Avrupa basketbolunda edindiği tecrübeyle dikkat çeken Amerikalı oyuncu Boogie Ellis'e başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
